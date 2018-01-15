В результате двойного теракта в Багдаде погибли 26 человек
Теги: Теракт взрыв ирак жертвы
26 человек погибли в результате двух взрывов в Ираке, более 20 пострадали. Атаки были произведены террористами-смертниками в центре Багдада.
В центре Багдада в результате двойного теракта погибли 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, пострадали более 20 человек. Атаки совершили террористы-смертники.
Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.
Читайте также: