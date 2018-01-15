В результате двойного теракта в Багдаде погибли 26 человек

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26 человек погибли в результате двух взрывов в Ираке, более 20 пострадали. Атаки были произведены террористами-смертниками в центре Багдада.

В центре Багдада в результате двойного теракта погибли 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, пострадали более 20 человек. Атаки совершили террористы-смертники.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.

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