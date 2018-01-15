В СК сообщили подробности резни в пермской школе

Теги: школа дети пермь Происшествие

Число пострадавших в результате инцидента в школе в Перми возросло до 15 человек, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным СК, резня в учебном заведении началась после драки двух вооруженных ножами подростков, которых пытались разнять преподаватели и другие ученики. Возбуждено уголовное дело.

15 человек пострадали в пермской школе этим утром в результате драки двух вооруженных подростков. Конфликт произошёл во время урока. После словесной перепалки двое учеников достали ножи, передает "ТВ Центр".

Разнимать школьников бросилась учительница - она получила серьезное ранение в шею. По данным полиции, один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Из школы эвакуировали около 700 детей.

На месте происшествия работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщает Газета.Ru. Нападавшие задержаны сейчас их допрашивают.