В СК сообщили подробности резни в пермской школе
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Число пострадавших в результате инцидента в школе в Перми возросло до 15 человек, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным СК, резня в учебном заведении началась после драки двух вооруженных ножами подростков, которых пытались разнять преподаватели и другие ученики. Возбуждено уголовное дело.
15 человек пострадали в пермской школе этим утром в результате драки двух вооруженных подростков. Конфликт произошёл во время урока. После словесной перепалки двое учеников достали ножи, передает "ТВ Центр".
Разнимать школьников бросилась учительница - она получила серьезное ранение в шею. По данным полиции, один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Из школы эвакуировали около 700 детей.
На месте происшествия работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщает Газета.Ru. Нападавшие задержаны сейчас их допрашивают.