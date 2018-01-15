Более 200 тыс. человек приняли участие в едином дне сбора подписей в поддержку Путина

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Более 200 тысяч россиян приняли участие в Едином дне сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина.

Действующий глава государства пойдёт на предстоящие выборы президента как самовыдвиженец. Несмотря на это, для удобства граждан партия "Единая Россия" предоставила свои площадки и приёмные.

Пункты сбора работают в 85 регионах, помощь гражданам оказывают волонтёры. По последним данным, избирательный штаб Владимира Путина уже собрал более полумиллиона подписей. И желающих оказать поддержку президенту по-прежнему много.

По всей стране подписи собирают кандидаты в президенты от непарламентских партий. Штаб Григория Явлинского - лидера объединения "Яблоко" - набрал 87 с половиной тысяч подписных листов. Почти 80 тысяч у бизнес-обмудсмена и лидера "Партии Роста" Бориса Титова. У кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак уже более 61 тысячи подписей. Для регистрации каждому из них необходимо собрать 100 тысяч подписных листов до 31 января.