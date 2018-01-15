Новый скандал на Украине: Порошенко заподозрили в госизмене

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Президента Украины заподозрили в государственной измене. Поводом стали опубликованные в СМИ документы, написанные Петром Порошенко в адрес директора ФСБ. Один из депутатов верховной рады уже заявил о своем намерении подать запрос в СБУ.

Петра Порошенко заподозрили в измене. Депутат Верховной рады Виталий Куприй собирается подать заявление в СБУ по факту государственной измены. Президента обвиняют в работе на ФСБ, передает "ТВ Центр".

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", - отметил Куприй.

Скандал разразился накануне. Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал записку, якобы принадлежащую Порошенко, в которой он обещает не заниматься антироссийской деятельностью, и заявление директору ФСБ с просьбой пустить его в Россию в 2007 году.

"Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является необъективным, так как к антироссийской компании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии Регионов. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы", - говорится в записке.

В администрации президента эти бумаги уже назвали подделкой. В заявлении речь шла также о встречах Порошенко с родителями жены его старшего сына. Противники украинского лидера считают, что жена была гражданской, а вот защитники настаивают, что свадьба состоялась позже.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России. Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - говорится в сообщении на сайте Порошенко.

Порошенко раскритиковал и его главный оппонент - Михаил Саакашвили. Опальный политик заявил что канал "Рустави-2", как правило, проверяет свои источники.

"То, что Администрация Президента в 3 ночи официально опровергла их информацию, говорит о панике на Банковой. Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили. Не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", - написал в соцсетях Саакашвили.

Уже традиционно Саакашвили обвинил Порошенко в сговоре с России против него и пообещал найти "300 спартанцев", чтобы сменить власть в стране. Теперь сторонников искать будет еще проще.

Никита Васильев, "ТВ Центр".