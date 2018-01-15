Макрон оказался автором эротического романа

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Франция обсуждает эротический роман, автором которого оказался действующий президент Республики Эммануэль Макрон. В нём описаны отношения будущего главы государства с его нынешней супругой, когда ему было 16 лет.

О его страсти к литературе французам уже известно. Но если до недавнего времени писательский талант президента Республики страна могла оценить только по наполненной политическими лозунгами книге "Революция", то теперь выяснилось: Эммануэль Макрон пробы пера проводил и совсем в другом жанре. По данным прессы, глава государства опубликовал роман, в котором откровенно описал отношения с супругой Бриджит, передает "ТВ Центр".

Пикантность ситуации в том, что на момент публикации автору было всего 16. А нынешняя "первая леди" тогда еще числилась его школьной учительницей. И притом замужней. И ведь непристойный роман - это французская пресса о литературном произведении - так и остался бы тайной, если бы не работа над биографией Бриджит. Для книги, которая скоро окажется на прилавках, журналисты провели серию интервью с близкими и друзьями президентской четы. Самыми неожиданными подробностями поделилась бывшая соседка Макрона. Рассказав, как в 1993-м юный Эммануэль принес ей рукопись романа. Содержание которого в полной мере открылось, конечно, значительно позже.

"Соседка Бриджит, которая печатала работы, вспоминает: "Я знала его, он жил по соседству, и однажды попросил меня напечатать триста страниц книги, которую только что написал. Это был смелый роман. Даже слегка непристойный! Имена, конечно, были изменены. Но я думаю, так он пытался выразить то, что чувствовал в то время", - пишет Le Parisien.

300-страничную рукопись женщина не сохранила - мол, кто тогда думал, что влюбленному подростку через 35 лет покорится вся Франция. Но самого факта существования литературного произведения уже хватило для скандала. Разница в возрасте - Бриджит старше Макрона на 25 лет - и история знакомства: он ученик, она преподаватель в лицее, и без того служат постоянным поводом для острот.

Теперь же у прессы появились новые вопросы. Так ли возвышенны, как настаивает официальная версия Елисейского дворца, были в первые годы отношения учительницы и школьника, почувствовавших родство душ на почве любви к литературе и театру? Или художественное произведение все-таки основано "на реальных событиях". Сам Макрон комментариев на этот счет не дает. Ограничившись лишь одним. Коротким, но романтичным: "Мы, двое, были неразделимы, несмотря на встречные ветры".

Пробует ли глава Республики свои силы на писательском поприще, сейчас доподлинно тоже неизвестно. Но выяснилось - случайно или нет - в команде Макрона подобрались сразу несколько ценителей литературы подобного жанра. Премьер-министр Эдуард Филипп, например, был соавтором эротического детектива "В тенях". Глава Минэкономики Брюно Ле Мер откровенничал о жизни с супругой в романе "Министр". А Марлен Шьяппа, госсекретарь по вопросам равенства полов, в прошлом выпустила целую серию новелл для взрослых.

Теперь, шутят французы, за результаты работы кабмина можно не беспокоиться. Как минимум, будет что почитать.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.