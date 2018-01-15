Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Максима Калинина

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и канал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 11-месячного Максима Калинина. У мальчика - редкое онкологическое заболевание крови. Необходима трансплантация костного мозга. Донора уже нашли за границей. На все процедуры нужна крупная сумма.

Ладошка к ладошке. Последнее время 11-месячный Максим со всеми, даже с отцом, общается только так. А весь его мир - специальный стеклянный бокс. Заходить в него могут только мама и врач. Обстановка абсолютной стерильности. Все вещи - игрушки или одежда – прежде, чем попасть к малышу, проходят многоступенчатую дезинфекцию, передает "ТВ Центр".

"Сначала её нужно постирать в специальной комнате, потом её нужно в шкафу высушить, потом расфасовать по таким пакетам, подписав их, отдать в специальное помещение на прожарку в печи до определенной температуры", - рассказал отец мальчика Илья Калинин.

И только вымыв руки, надев маску, перчатки, обработав пакет, через специальное окно всё передают в бокс. Иначе - нельзя. Маленький Максим из Петрозаводска сейчас готовится к операции по трансплантации костного мозга. На свет малыш появился, казалось бы, совершенно здоровым. Но когда исполнилось пять месяцев, родители забеспокоились.

"Глаза гноились у него чуть-чуть. Пришли к врачу. Ну, она как бы сказала - все в порядке, это бывает у маленьких, температура 37 у них до года - это нормально", - говорит Илья Калинин.

Когда обычное лечение не принесло результата, начали обследование. И получив анализ крови, врачи Максима сразу госпитализировали. А окончательный диагноз поставили уже в Москве.

"У ребенка один из самых тяжелых онкогематологических диагнозов - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. С неблагоприятной генетической поломкой. И других способов терапии этого заболевания, кроме как трансплантация костного мозга, не существует", - сообщила заведующая отделением трансплантации костного мозга РДКБ Елена Скоробогатова.

Максиму начали искать донора еще летом. Но полностью совместимого в нашей стране найти не удалось, только – за рубежом. И в этом сложность. "Государство выделяет большие суммы на проведение каждой трансплантации жителю Российской Федерации - три с половиной миллиона рублей. Если донор российский, государство обеспечивает получение трансплантата. Но получение трансплантата из зарубежных регистров идет за счет средств благотворителей", - сказала Елена Скоробогатова.

Во всем мире донор отдает свой костный мозг бесплатно. Но деньги необходимы и для его обследования, и для проведения лабораторной работы, активации клеток, транспортировки в Москву. На это требуется почти два миллиона рублей. Для семьи Максима - очень большая цифра. Но помочь может каждый, отправив любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Операция назначена на эту неделю.

У Максима - отличный характер. Терпеливо переносит все процедуры. Улыбчивый, весёлый. Любит общаться - хотя бы с соседями по стеклянному боксу. Обожает книжки, игрушки. Уже знает два главных слова - мама и папа. Недавно сделал первые самостоятельные шаги. И теперь очень важно ему помочь уверенно идти по жизни.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Антон Егоров, "ТВ Центр".