У берегов Флориды сгорело плавучее казино
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Корабль-казино Sun Cruz сгорел в порту американского штата Флорида. На борту находились 50 человек, все они смогли вплавь добраться до берега. 15 человек госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии.
В одном из портов американского штата Флорида сгорело судно-казино Sun Cruz, сообщает "МИР24".
The PSO responded to assist Port Richey PD with a vessel fire inPort Richey canal. The Sun Cruz casino caught on fire with 50 people on board. All passengers were able to make it to shore. PSO members from patrol, Marine and Air Unit responded to assist. pic.twitter.com/nvsvNnI3lW— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) 14 января 2018 г.
На борту в момент пожара находились 50 человек, все они смогли вплавь добраться до берега. Но 15 человек пострадали, отравившись продуктами горения или получив переохлаждение в воде. Один пострадавших находится в критическом состоянии.
Причины возгорания устанавливаются.
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