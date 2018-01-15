09:58, 15 января 2018

У берегов Флориды сгорело плавучее казино

Теги:  сша  пожар  корабль  казино  Происшествие

Корабль-казино Sun Cruz сгорел в порту американского штата Флорида. На борту находились 50 человек, все они смогли вплавь добраться до берега. 15 человек госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии.

В одном из портов американского штата Флорида сгорело судно-казино Sun Cruz, сообщает "МИР24".

На борту в момент пожара находились 50 человек, все они смогли вплавь добраться до берега. Но 15 человек пострадали, отравившись продуктами горения или получив переохлаждение в воде. Один пострадавших находится в критическом состоянии.

Причины возгорания устанавливаются.

Читайте также:

В Москве загорелся экскурсионный автобус с детьми

В Белоруссии пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в пятиэтажке в Кузьминках

Предъявлены обвинения по делу о пожаре на обувной фабрике под Новосибирском

В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге девятиэтажного дома

Другие новости

В других СМИ