Число пострадавших при нападении на пермскую школу возросло до 11

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Число пострадавших в результате нападения неизвестных в масках на школу в Перми возросло до 11 человек. Учительница и один из школьников получили тяжелые ранения шеи. Сейчас их оперируют в городской клинической больнице №4.

До 11 человек возросло число пострадавших при нападении на школу в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.

"В 10:12 поступил сигнал о нападении неизвестных лиц на детей в школе №127 Перми. Туда незамедлительно было направлено 11 бригад скорой медицинской помощи. Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии и девять человек - легкой. Люди получили колото-резанные ранения, из 11 пострадавших один взрослый остальные дети", - сказал собеседник агентства.

Как передает РИА Новости, в тяжелом состоянии после нападения неизвестных в масках находятся учительница и один из школьников 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4. Им уже проводят операции.

У остальных пострадавших, по предварительным данным, "незначительные поверхностные травмы". Они направлены обследоваться в краевую детскую больницу.

Во время нападения часть раненых детей убежала в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи.

Как передает сайт ГСУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Нападавших, по данным властей, было двое. Они были вооружены ножами. Злоумышленники задержаны, но их мотивы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что инцидент в пермской школе произошел в результате конфликта между двумя учащимися.