Во Франции по делу Керимова арестован швейцарский предприниматель

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Французские власти арестовали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительно, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Его подозревают, что он якобы стал подставным лицом Керимова в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств.

Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает "Ридус".

По предварительным данным, Штудхальтер якобы был подставным лицом Керимова в ходе операций на Лазурном берегу с приобретением недвижимости и отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Позднее Керимова отпустили под залог в 40 миллионов евро и с ограничением свободы: ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. Суд над Керимовым состоится не раньше конца 2018 года.

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