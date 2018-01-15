Росгвардия задержала стрелявшего в Москве из пистолета мужчину

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В центре Москвы задержан подозреваемый в обстреле мужчины из травматического оружия. Стрельба произошла в ходе конфликта. Пострадавший доставлен в больницу.

Бойцы Росгвардии задержали в центре Москвы подозреваемого в обстреле мужчины из травматического оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Изначально сотрудники Росгвардии услышали звуки выстрелов. Когда они прибыли на место происшествия, они обнаружили автомобиль, возле которого находились его владелец и гражданин с огнестрельными ранениями. Раненому была оказана первая помощь и вызвана скорая, на которой мужчину доставили в столичную больницу.

Было установлено, что между мужчинами произошел конфликт. В итоге владелец автомобиля достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов по ногам потерпевшему.

Подозреваемого задержали, выясняются все обстоятельства случившегося.