СК возбудил еще два дела об обстрелах на Украине

Теги: Уголовное дело скр россия украина

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, эти факты свидетельствуют о продолжающейся эскалации конфликта со стороны Киева.

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими войсками. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, 9 января 2018 года неустановленные украинские военные по приказу должностных лиц Минобороны страны провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Саханка Донецкой области. Ранения получил один мирный житель. 10 января был обстрелян Киевский район Донецка, в результате чего были ранены двое мирных граждан.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства преступлений, а также должностных лиц, причастных к их совершению. Петренко подчеркнула, что эти факты свидетельствуют о продолжающейся эскалации конфликта со стороны украинских властей.

"Несмотря на достигнутые договоренности, военнослужащие Украины продолжают целенаправленно уничтожать объекты, не являющиеся военными целями, в результате чего лица из числа гражданского населения погибают и получают тяжелые ранения", - заявила представитель СКР.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет будет продолжать документирование подобных преступлений, пока все виновные не ответят перед законом за гибель мирных жителей.