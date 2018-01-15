11:09, 15 января 2018

Лавров рассказал о страхах администрации Трампа

Теги:  Политика  сша  мид  лавров  трамп

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа демонстрируют боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер, в том числе, в энергетике и спорте. Также он отметил, что команда нынешнего президента США ведет себя на международной арене жестче, чем администрация Барака Обамы.

Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа демонстрируют боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"В действиях администрации, я бы сказал, ощущается боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер", - сказал он.

Среди таких сфер Лавров перечислил энергетику, когда вместо российского газа Европе навязывается сжиженный газ из США, отметив, что это "гораздо дороже", военно-промышленный комплекс, ситуацию с российскими СМИ в США и других странах и развязанную против российских спортсменов антидопинговую кампанию.

Также министр иностранных дел России подчеркнул, что администрация Трампа ведет себя на международной арене жестче, чем администрация предыдущего президента США Барака Обамы, информирует "Интерфакс".

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