Названа причина массового отравления в кадетской школе в Люберцах

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Причиной массового отравления более 45 человек в кадетской школе в Люберцах стало инфицирование сальмонеллезом. Кроме того, в столовой нарушались принципы товарного соседства при транспортировке пищи, а продукты не хранились должным образом.

Причиной массового отравления в кадетской школе в Люберцах стали грубые санитарные нарушения в столовой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллеза", - отмечено в сообщении.

В ведомстве отметили, что причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке.

В субботу появилась информация о массовом отравлении учащихся кадетской школы в Люберцах. По последним данным подмосковного Роспотребнадзора, в лечебные учреждения поступили 47 обращений об отравлении, из них 39 — от несовершеннолетних. В настоящее время в больнице остаются 23 человека. Возбуждено уголовное дело.

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