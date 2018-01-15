Лавров: США не хотят сохранить целостную Сирию

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В понедельник в Москве проходит итоговая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Итоговая за год пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова, как всегда, вызывает ажиотаж среди представителей прессы. Сотни аккредитованных журналистов, как российских, так и иностранных. Десятки вопросов, среди которых, пожалуй, стоит выделить ряд ключевых.

Среди них, разумеется, Украина, ядерная программа КНДР, отношения между Россией и США. А также ситуация в Сирии, где уже начался мирный процесс. Террористы разбиты. Большая часть территории освобождена. Президент Путин в декабре отдал приказ о выводе войск. Но вся эта ситуация похоже не особенно устраивает Вашингтон, накануне, объявивший о создании на сирийской границе неких сил безопасности. Про этот ход США Сергея Лаврова спрашивают едва ли не сразу.

"Сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят сохранить территориальную целостную Сирию", - отметил министр.

Тему отношений с США не могли не продолжить. Тут и санкции. И культ якобы вмешательства России в выборы по всему миру. От британского "брекзита" до каталонского референдума о независимости. Но старт всей этой истерии был дан именно в Вашингтоне, где, к слову, так и не смогли найти ни одного доказательства. На что министр иностранных дел тоже в очередной раз указывает.

"Наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики и тем самым не хотят, по сути дела, признать реальности формирующего многополярного мира", - сказал Лавров.

Ну и понятно, что не могло не обойтись без вопросов про ядерную программу КНДР. Москва неоднократно заявляла, что не признает ядерного статуса этой страны. Но при этом считает, что с Пхеньяном нужно вести переговоры, а не ужесточать санкции.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".