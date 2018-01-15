Паромная переправа продолжит работу после запуска моста в Крым

Теги: Транспорт мост паром крым

Керченская паромная переправа продолжит свою работу после запуска Крымского моста, но количество паромов будет сокращено. Также, по словам министра транспорта республики, не исключено, что автомобильное движение по мосту может быть запущено в середине 2018 года.

Керченская паромная переправа продолжит перевозку пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом после ввода моста в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

"Переправа в нынешнем формате работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе функции дублирования, она однозначно останется. Может быть, нам не нужно будет шесть больших пароходов, а допустим, достаточно будет двух-трех, но, тем не менее, она останется. Переправа будет работать в 2019 и в 2020 году, однозначно", - заявил министр транспорта республики Игорь Захаров.

Также Захаров выразил мнение, что автомобильное движение по Крымскому мосту может быть запущено раньше срока – в середине 2018 года.

"Есть вопросы организационного характера, чисто строительные — идут с превышением графика. <…> Это мое видение как специалиста, который в этом что-то понимает, не как министра, не как должностного лица", - уточнил министр.

Читайте также:

Переправа через Керченский пролив получила официальное название Крымский мост

Строительство железнодорожного моста в Крым вышло на новый этап

Заявление об уязвимости Крымского моста назвали детским лепетом