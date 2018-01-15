СКР заявил о завершении расследования дела Серебренникова

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Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"Мы подтверждаем, что следственные действия по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова завершены", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 миллионов рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову (объявлена в федеральный розыск и арестована заочно), Нину Масляеву (согласно ее показаниям, Серебренников является организатором преступной схемы) и других.

Сотрудники "Седьмой студии" разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости. Следствие полагает, что в результате их действий было похищено не менее 68 миллионов рублей.