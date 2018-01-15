Подмосковное МВД проверяет данные о массовом избиении сотрудников ДПС

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В Подмосковье под Серпуховом произошла массовая драка с участием сотрудников ДПС, записи, сделанные с камер видеонаблюдения, появились в интернете. Полиция начала проверку.

Полиция Московской области начала проверку информации о массовом избиении сотрудников ДПС под Серпуховом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о массовой драке с участием сотрудников ДПС под Серпуховом, проводится проверка", - передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в СМИ появилось видео с камеры наблюдения. На записи видно, как несколько человек затеяли драку, переросшую в избиение нескольких ее участников.

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