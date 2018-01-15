Собянин открыл первый флагманский центр госуслуг "Мои документы"

Теги: Москва собянин документы

В Москве в понедельник открылся первый флагманский центр госуслуг "Мои документы". Он расположен на Пресненской набережной в районе крупного транспортно-пересадочного узла. И будет очень востребован. Здесь ежедневно проходят тысячи людей. Помимо стандартных услуг, можно будет воспользоваться услугами банка, нотариуса, получить помощь малому бизнесу. Поздравить сотрудников центра с открытием приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Флагманский центр "Мои документы" - это принципиально новый формат оказания услуг, передает "ТВ Центр". Причём, не только государственных. Здесь можно оформить все необходимые справки и получить доступ к основным городским сервисам, плюс к этому проверить основные показатели здоровья, медицинский кабинет находится чуть дальше. Оформить туристическую путёвку для себя или ребёнка, ну и, пожалуй, самое приятное: купить билеты в театр или на концерт.

Здесь же кабинет нотариуса и банковский офис. Удобно и быстро - никаких очередей. Работает больше 50 окон. Перечень государственных услуг во флагманском центре расширен. По просьбе москвичей добавлена, например, постановка автомобиля на учёт. Впервые в России.

Услуга очень востребована. ГИБДД в год регистрирует более миллиона обращений автомобилистов. Постановки в отделениях приходилось ждать часами. Специалисты центра также помогут оформить паспорт болельщика чемпионата мира по футболу. Предоставят предпринимателям весь пакет документов, проверят наличие задолженности. Всего услуг более 170. Росреестр, миграционная служба, ГИБДД и многие другие. Все в одном месте.

Показатели даже по мировым меркам впечатляют. Первый в столице флагманский центр "Мои документы" работает с 8 утра до 10 вечера. 7 дней в неделю. Он разместился в комплексе "Москва-Сити". Это тоже своего рода "тренд". Место - многолюдное с удобной транспортной доступностью. Высокий уровень сервиса отмечает и телеведущий Андрей Малахов.

Это то, о чем неоднократно говорил мэр столицы. Бюрократия с "человеческим лицом". Новый принцип работы - "искренний" сервис. Здесь не просто формально оказывают услуги. По-настоящему помогают.

И так во всех 128 центрах. Они есть в каждом столичном районе. Ежедневно специалисты принимают до 70 тысяч человек. Вот и Андрей Малахов все необходимые документы оформил за 15 минут. Флагманские центры в перспективе появятся в каждом столичном округе, а количество предоставляемых услуг будет только расти, подчеркивает мэр. Городу, комфортному для жизни, сервис должен соответствовать.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Москва.