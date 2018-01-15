Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 58

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Школы Подмосковья начали проверять после массового отравления кадетов в Люберцах. По последним данным, в больницах сейчас находятся 58 человек, большинство из них учащиеся кадетской школы. У всех признаки острой кишечной инфекции. Городские власти распорядились закрыть учебное заведение как минимум на неделю. Возбуждено уголовное дело.

Школьный двор будет пустовать еще как минимум неделю. В кадетской школе в Люберцах - карантин. Здоровых учеников временно перевели на дистанционное обучение, передает "ТВ Центр". Помещения все тщательно дезинфицируют. Обрабатывают все, начиная от кастрюль в пищеблоке, заканчивая кабинетами и партами. 43 ребенка - от восьми до 16 лет и 7 учителей доставили в люберецкую больницу с диагнозом "острая пищевая инфекция". Первые случаи были зафиксированы вечером 12 января после школьного полдника.

Выяснилось, что повара в школе были новые: одна из фирм выиграла тендер на обслуживание учреждения только в декабре и стала работать с января. Она допускала грубейшие нарушения санитарных норм. В анализах пострадавших был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

"Причиной возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства в школьной столовой. Сырые продукты хранились вместе с готовыми продуктами, нарушались технологии приготовления блюд, нарушались сроки реализации сырых и готовых продуктов, в том числе отварных овощей", - рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Барычева.

Организацией питания в школе с 11 января занималось ООО "Огонек", при том, что в документах была указана другая фирма. У фирмы даже не было помещения, оборудования и автомобилей. Сейчас с недобросовестными коммерсантами работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Юлия Степина, Максим Сидоренко, "ТВ Центр".