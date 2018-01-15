В "Гоголь-центре" покажут спектакль "Маяковский. Трагедия"

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В московском "Гоголь-центре" – премьера. Дают спектакль "Маяковский. Трагедия". Постановка режиссера Филиппа Григорьяна. Все билеты на показы, которые пройдут 15 и 16 января, уже полностью проданы.

Бедняга, угодивший в канализационный люк, окровавлен и при смерти. Взрослые от беспомощности разводят руками и говорят стихами. На спасательной операции все ответственные службы. И каждый поучает несчастного отца и сыплет банальностями. Но главному герою в исполнении Максима Виторгана от них тошно. Что поделать - мир в глазах 20-летнего Маяковского выглядит лаконично. Все дураки. И точка. Попытка поделиться своими чаяниями со зрителями в 1913 поэта расстроила.

"Спектакль, который сделал Владимир Маяковский тогда, это были раскрашенные картоны, в которые вставлены были лица. И люди выходили с этими картонами вот так. Из зала кричали: "Дураки", со сцены отвечали : "Вы сами дураки". В общем, было весело", - рассказал режиссёр-постановщик, художник-постановщик спектакля "Маяковский. Трагедия" Филипп Григорьян.

Сегодняшним технологиям поэт явно бы порадовался. Мультимедийность превратила повествование в забавный аттракцион. Ее придумал режиссер Филипп Григорьян. Хотел показать молодого Маяковского. Футуристического негативиста.

"Задумано довольно оскорбительно для всех. Не для какой-то группы. В принципе, для всех. Он такой против всех. Двадцатилетний текст", - отметил Григорьян.

Фрагмент современного танца, инсталляция, видеоперформанс. Спектакль играет с разными медиа. Озвучить написанный порывисто, без правок, в котором перепутаны падежи и склонения, для артистов стало сверхзадачей. "Приручить" непростой для восприятия и воспроизведения материал получилось.

Стихотворные реплики - бессвязные, эмоциональные. Каждая - как манифест. В центре - сам автор. "Большой и ненужный", как писал о себе поэт. "Совершенно не важно, о чем эта пьеса у Маяковского. Все это представление вместе со всеми ингредиентами, из которых оно состоит, собственно, скорее всего, взгляд самого Маяковского на мир. Это преломление световых лучей у него в глазу", - рассказал Максим Виторган.

Спектакль завершает цикл "Звезда", посвященный известным поэтам XX века. В феврале работы пяти разных театральных режиссеров "Гоголь-центра" о Пастернаке, Ахматовой, Кузмине, Мандельштаме и Маяковском будут идти весь месяц.

Анастасия Мартынова, Владислав Подымский, "ТВ Центр", Москва.