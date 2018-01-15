Жириновский заявил о вреде криминальных новостей в СМИ

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Современные новости в СМИ в основном рассказывают об убийствах, терроризме и уголовщине, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, такая информация угнетает российских граждан.

Российских граждан угнетают информация в СМИ, связанная с криминалом и скандалами, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Telegram-канал политика.

Он подчеркнул, что современные новости построены только на том, чтобы "рассказывать о ЧП, убийствах, терроризме, уголовщине - все остальное считается нерейтинговым". По его словам, необходимо заботиться и о психологическом здоровье наших граждан.

"Чего хорошего в том, что тысячи людей будут постоянно находиться в угнетенном состоянии, у тысяч будут развиваться хронические болезни, сотни тысяч из-за дурного настроения будут портить отношения с окружающими", - отметил глава ЛДПР.

Он добавил, что многие преступления можно было бы предупредить, "будь люди более внимательны друг к другу". Жириновский напомнил, что объем криминальной и скандальной информации в СМИ стоит ограничить до 10%.