Песков призвал воздержаться от "любительских" комментариев о событиях в Перми

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от "любительских" комментариях о событиях в пермской школе, где в результате вооруженного конфликта пострадали 15 человек. По его словам, прежде, чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться результатов расследования.

Не стоит делать "любительских" выводов о вооруженном конфликте в пермской школе до окончания расследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне. Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения", - передает его слова ТАСС.

Вооруженное нападение произошло в школе №127 в Перми. Двое подростков, вооруженных ножами, устроили резню. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе учитель. Раненных доставили в больницу.