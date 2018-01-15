ЦИК посоветовал живущим на Украине россиянам проголосовать на родине

Теги: Общество украина памфилова цик выборы 2018

Центризбирком предложил россиянам, живущим на Украине, приехать на родину, чтобы проголосовать на президентских выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, обсуждать безопасность избирательных участков на Украине сейчас "не с кем".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что проживающие на Украине россияне могут столкнуться с трудностями при голосовании на президентских выборах-2018, сообщает "Коммерсант".

"У меня нет ответа, как там голосовать гражданам России, этот вопрос (безопасность – прим. ред.) не с кем обсуждать (с украинской стороны – прим. ред)", - сообщила она.

Выборы в России состоятся 18 марта, дата совпадает с годовщиной присоединения Крыма. По словам источников издания, украинские радикалы могут помешать проведению голосования. В связи с этим Памфилова предложила проживающим на Украине россиянам приехать на родину, хотя бы в приграничные области, чтобы принять участие в выборах.

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