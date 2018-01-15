Осеевский доложил Путину о работе "Ростелекома"

Теги: Общество путин ростелеком

Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с главой "Ростелекома". Михаил Осеевский доложил президенту об итогах работы компании за год.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в понедельник рассказал Владимиру Путину о приоритетных направлениях компании. Одно из них - это программа "Цифровая экономика России" на ближайшие пять лет. По словам Осеевского, новый проект поможет расширить малый и средний бизнес, усилить кибербезопасность, а также развить инфраструктуру и инструменты электронного государства. Прежде всего, в регионах.

Путин: У вас очень много партнёров в правительстве. Как у вас складываются отношения с соответствующими заинтересованными министерствами и ведомствами?

Осеевский: Действительно, программа предполагает вовлечённость практически всех министерств по своим направлениям. Конечно, нашим базовым министерством является Министерство связи. Тем не менее, работаем и с Министерством здравоохранения, и с Министерством образования по внедрению электронных технологий образования, работаем с коллегами из Министерства финансов. Поэтому мне кажется, что сегодня у всех есть серьёзная вовлечённость и понимание целей и задач, которые мы совместно решаем.