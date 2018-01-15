Депутаты Госдумы посетят КНДР в феврале

Теги: Политика госдума кндр южная корея

Группа дружбы Госдумы России с парламентом КНДР посетит Северную Корею в феврале 2018 года. По словам координатора группы Казбека Тайсаева, это произойдет в те дни, когда будет проходить Олимпиада в Южной Корее.

В феврале 2018 года группа дружбы Госдумы с парламентом КНДР посетит Северную Корею. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора группы, депутата фракции КПРФ Казбека Тайсаева.

"Именно в те дни, когда будет проходить Олимпиада в Южной Корее, Пхенчхане, наша группа планирует посетить КНДР", - сказал парламентарий.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Депутаты Госдумы посещали Северную Корею в ноябре прошлого года. В период их пребывания в КНДР, Пхеньян запустил баллистическую ракету. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что такая ситуация ставит под сомнение безопасность российских парламентариев.