Депутаты Госдумы посетят КНДР в феврале
Теги: Политика госдума кндр южная корея
Группа дружбы Госдумы России с парламентом КНДР посетит Северную Корею в феврале 2018 года. По словам координатора группы Казбека Тайсаева, это произойдет в те дни, когда будет проходить Олимпиада в Южной Корее.
В феврале 2018 года группа дружбы Госдумы с парламентом КНДР посетит Северную Корею. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора группы, депутата фракции КПРФ Казбека Тайсаева.
"Именно в те дни, когда будет проходить Олимпиада в Южной Корее, Пхенчхане, наша группа планирует посетить КНДР", - сказал парламентарий.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.
Депутаты Госдумы посещали Северную Корею в ноябре прошлого года. В период их пребывания в КНДР, Пхеньян запустил баллистическую ракету. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что такая ситуация ставит под сомнение безопасность российских парламентариев.
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