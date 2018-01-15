14:12, 15 января 2018

Климкин рассказал о разговоре с Лавровым по обмену пленными в Донбассе

Теги:  Украина  лавров  донбасс

Сергей Лавров и Павел Климкин провели телефонный разговор. Стороны обсудили освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

В МИД России также сообщили о телефонном разговоре Лаврова с Климкиным.

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