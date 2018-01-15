Климкин рассказал о разговоре с Лавровым по обмену пленными в Донбассе

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Сергей Лавров и Павел Климкин провели телефонный разговор. Стороны обсудили освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 января 2018 г.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

В МИД России также сообщили о телефонном разговоре Лаврова с Климкиным.