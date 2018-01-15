Бастрыкин передал ГСУ СКР расследование дела о резне в пермской школе

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о покушении на убийство учеников пермской школы Главному следственному управлению СКР. В Пермский край из Москвы направлены следователь и старший помощник Бастрыкина.

Расследование дела о покушении на убийство пермских школьников передано Главному следственному управлению СК России по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие", - говорится в сообщении.

В ходе расследования также будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников школы, родителей подростков, а также лиц, отвечающих за безопасность в учебном заведении. Кроме того, Бастрыкин направил в Пермский край своего старшего помощника.

Вооруженное нападение произошло в школе №127 в Перми. Двое подростков, вооруженных ножами, устроили резню. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе учитель. Раненных доставили в больницу.