В новый консульский центр США в Москве запретили проносить гаджеты

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Консульский отдел посольства США в Москве переехал в новое здание, туда нельзя будет приносить мобильные телефоны, ноутбуки и прочие гаджеты. Камер для хранения техники не предусмотрено.

Консульский отдел посольства США в Москве с 16 января будет принимать посетителей в новом здании, сообщает РИА Новости.

Новый адрес - Большой Девятинский переулок, дом 8. На территорию консульства нельзя будет проносить мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. Камер хранения там также не предусмотрено. Подробнее с правилами посещения консульства США можно ознакомиться здесь.

Переезд в новое здание позволит улучшить качество услуг и охватит большее число желающих получить американскую визу. На первом этаже находится 23 окна для собеседований.

"Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны", - уточнили в американской дипмиссии.

Согласно решению российского правительства, штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября в Москве, 11 декабря – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.