Папа Римский признался в нуклеомитуфобии

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Папа Римский Франциск признался, что боится ядерной войны. По его словам, человечество находится на пределе и для начала войны достаточно "какого-нибудь происшествия".

Папа Римский боится ядерной войны. В этом, как пишет Газета.ru, Франциск признался журналистам во время перелета в Чили. По его словам, человечество сейчас находится на пределе.

"Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию", - сказал он.

В заключение понтифик призвал стремиться к ядерному разоружению и уничтожению оружия.

В январе прошлого года так называемые часы Судного дня были переведены на 30 секунд вперед и сейчас показывают время 23:57:30. Часы Судного дня, показывающие символическое время до Апокалипсиса, являются проектом журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. Его начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы.