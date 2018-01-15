В Бельгии впервые за 100 лет обнаружили волка

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Жители Бельгии впервые за сто лет заметили волка. В Западной Европе это животное находится под угрозой исчезновения. Отмечается, что волк был в ошейнике со специальной меткой.

На севере Бельгии впервые за сто лет обнаружили волка. Это животное находится под угрозой исчезновения в Западной Европе. Об этом сообщает "Русская планета".

По данным издания, местные жители заметили волка в начале января. Животное было в ошейнике со специальной меткой. Этот же волк был обнаружен в Нидерландах в конце декабря.

В Западной Европе волки исчезли в двадцатом веке из-за неконтролируемой охоты, индустриализации и роста городов. Со временем этих животных взяли под охрану. С тех пор Бельгия оставалась единственной страной, в которой волков не видели ни разу.