Путин поручил упростить процедуру установления инвалидности

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Правительству поручено упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации. Распоряжение отдал Владимир Путин после встречи с инвалидами, а также представителями общественных и профессиональных организаций, оказывающим им содействие.

Президент Владимир Путин распорядился упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации в России, передает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

До 1 марта 2018 года правительству поручено для упрощения процедуры установления инвалидности внести изменения в приоритетный проект "Электронное здравоохранение". К этому же сроку правительство и власти регионов должны будут доложить о мерах по созданию и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

К 1 февраля кабмину предстоит доложить президенту о принятых мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу в соответствии с уровнем их профессиональной квалификации.

Поручение дано по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.

Ранее Путин также распорядился продлить государственную программу "Доступная среда" до 2025 года и рекомендовал ЦИК принять допмеры по созданию инвалидам условий для голосования.

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