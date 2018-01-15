Путин поручил упростить процедуру установления инвалидности
Правительству поручено упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации. Распоряжение отдал Владимир Путин после встречи с инвалидами, а также представителями общественных и профессиональных организаций, оказывающим им содействие.
Президент Владимир Путин распорядился упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации в России, передает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.
До 1 марта 2018 года правительству поручено для упрощения процедуры установления инвалидности внести изменения в приоритетный проект "Электронное здравоохранение". К этому же сроку правительство и власти регионов должны будут доложить о мерах по созданию и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
К 1 февраля кабмину предстоит доложить президенту о принятых мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу в соответствии с уровнем их профессиональной квалификации.
Поручение дано по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.
Ранее Путин также распорядился продлить государственную программу "Доступная среда" до 2025 года и рекомендовал ЦИК принять допмеры по созданию инвалидам условий для голосования.
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