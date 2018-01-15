Четыре человека погибли от переохлаждения в Истринском районе

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В Истринском районе Подмосковья четыре человека погибли от переохлаждения. Их тела были обнаружены в самодельной постройке на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Обновленный труд. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

В Истринском районе Московской области от переохлаждения погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета Подмосковья.

"Вечером 12 января на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Обновленный труд в самодельной постройке охранниками обнаружены тела четырех человек без видимых признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - переохлаждение", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатом проверки будет принято процессуальное решение.