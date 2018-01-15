Под Астраханью пьяный водитель сбил четырех подростков: один погиб

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Пьяный водитель "Лады" сбил под Астраханью четырех подростков, которые возвращались домой с дискотеки. Один юноша погиб на месте, трое его друзей с ушибами и переломами доставлены в больницу. Также пострадала пассажирка автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

В Астраханской области произошло пьяный водитель врезался в группу подростков, один человек погиб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД.

Инцидент произошел на автодороге "Астрахань - Красный Яр". Пьяный водитель "Лады" десятой модели въехал в группу подростков, которая возвращалась с дискотеки. 14-летний юноша погиб на месте, его трое друзей в возрасте 14 и 16 лет с ушибами и переломами госпитализированы. Также пострадала нетрезвая пассажирка "десятки".

На данный момент водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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