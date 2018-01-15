С 1 февраля оформить водительское удостоверение можно будет в любом МФЦ столицы

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Все центры государственных услуг "Мои документы" будут оформлять водительские удостоверения с 1 февраля. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии к открытию мэром Москвы Сергеем Собяниным флагманского центра "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити".

С февраля получить водительские права можно будет в любом столичном центре госуслуг. "Пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах госуслуг стартовал в декабре 2016 года. До недавнего времени эту услугу предоставляли 53 центра "Мои документы", а с понедельника, 15 января 2018 года, она реализована уже в 90 точках. С 1 февраля услуга будет расширена на всю сеть центров госуслуг "Мои документы", - говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы.

Отмечается, что срок предоставления услуги составляет девять календарных дней, включая срок передачи заявления и документов. При этом услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.

К настоящему моменту в центрах госуслуг было выдано порядка 70 тысяч национальных и свыше 7 тысяч международных водительских удостоверений.