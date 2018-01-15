Водитель легковушки сбил полицейского на юге Москвы

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На юге столицы водитель автомобиля сбил сотрудника полиции и провез его несколько метров на капоте. В настоящее время злоумышленник задержан. Пострадавшего полицейского с ушибами отвезли в медицинское учреждение.

Водитель легкового автомобиля сбил полицейского на юге столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"Мужчина 1966 года рождения на улице Красного Маяка сбил сотрудника полиции и провез несколько метров на капоте автомобиля", - говорится в сообщении.

В настоящее время водитель легковушки задержан. В свою очередь, пострадавший полицейский с ушибами находится в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка. Все материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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