Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не поедет на ОИ-2018

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Знаменитый биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Норвегии. В этом сезоне самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр занимает 42-е место в общем зачете Кубка мира.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не будет выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребе. Об этом сообщает Championat.com.

"Личные результаты Бьорндалена в Кубке мира недостаточно хороши. К сожалению, он не смог соответствовать критериям отбора в национальную команду Норвегии", - сказал Эвребе.

В настоящее время 43-летний биатлонист, который является восьмикратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменов в истории зимних Олимпиад, занимает 42-е место в общем зачете Кубка мира. В этом сезоне Бьорндален не поднимался выше 18-ой позиции в личных гонках.