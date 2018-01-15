Российские бомбардировщики переполошили европейские ВВС

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Самолеты Военно-воздушных сил сразу двух стран Европы в понедельник были подняты на перехват двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря. Сначала для сопровождения Ту-160 в воздух были подняты два F-16 ВВС Бельгии, затем их сменила пара истребителей ВВС Великобритании.

Два истребителя F-16 ВВС Бельгии в понедельник были подняты в воздух для сопровождения двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщает местное издание Soir со ссылкой на военный источник.

По данным собеседников издания, речь идет о, предположительно, самолетах Ту-160. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в понедельник для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 над водами Северного моря истребители в воздух поднимала Великобритания. Два истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3 Sentry AWACS взлетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии.