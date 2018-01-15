Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и на Украине

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В понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Паоло Джентилони. В ходе диалога российский президент обсудил с итальянским премьером урегулирование ситуации в Ливии и кризис на Украине. Также стороны выразили удовлетворение в связи с успешным открытием фестиваля "Русские сезоны" в Италии.

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе с учетом председательства Италии в ОБСЕ в текущем году. Уделено также внимание урегулированию ситуации в Ливии и внутриукраинскому кризису", - говорится в сообщении.

Также стороны выразили удовлетворение в связи с успешным открытием 14 января фестиваля "Русские сезоны" в Италии. По мнению Путина и Джентилони этот масштабный проект будет способствовать расширению дружеских связей между народами двух стран.

Кроме того, российский лидер и итальянский премьер обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.