Меры безопасности в школах усилят после поножовщины в Перми

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Правительство России изучит обстоятельства и причины поножовщины в школе Перми, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, по результатам проверки во всех российских школах могут быть усилены меры безопасности. В результате драки на ножах в пермской школе пострадали 15 человек.

Обстоятельства и причины поножовщины в школе Перми будут изучены правительством России. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, результатом анализа этого происшествия может стать усиление мер безопасности во всех российских школах.

"С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться", - приводит слова Голодец агентство "Интерфакс".

Она также рассказала, что по делу о трагедии в Перми создана рабочая группа под руководством министра образования Ольги Васильевой.

В понедельник в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 13 госпитализированы. В настоящее время школа закрыта для следственных действий. С детьми работают психологи.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что ранее проведенные проверки в учебном заведении не выявили нарушений в сфере безопасности. Как пишет РИА Новости, омбудсмен подчеркнула, что сейчас главное — выяснить, откуда у устроившего поножовщину школьника был нож и как он его пронес с здание.