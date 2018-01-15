В США лихач протаранил второй этаж стоматологии

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В городе Санта-Ана в Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж здания стоматологии. Машина двигалась по дороге с высокой скоростью и врезалась в отбойник, после чего автомобиль отбросило в сторону клиники. В момент аварии водитель находился под воздействием наркотиков.

В американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) автомобиль вылетел с трассы и застрял в здании стоматологической клиники на высоте второго этажа. Об этом сообщает местное полицейское управление.

Автомобиль двигался с большой скоростью и врезался в ограждение. От удара машину отбросило к зданию стоматологии. В результате машина пробила окно на втором этаже, застряла в проеме и загорелась.

Водителю и пассажиру удалось выбраться из автомобиля. Они получили незначительные травмы и были госпитализированы. В полиции отметили, что водитель признался в употреблении наркотиков.

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