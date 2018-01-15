Около тысячи человек эвакуировали из электрички в Москве

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Электропоезд Москва - Петушки совершил экстренное торможение возле станции "Кусково" на востоке столицы. В данный момент из вагонов эвакуировали около тысячи человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за повреждения контактной сети.

Следовавший по маршруту Москва – Петушки электропоезд совершил экстренное торможение из-за повреждения контактной сети возле станции "Кусково" на востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по городу.

"По уточненной информации, произошел пережог провода контактной сети на перегоне Кусково - Чухлинка, возгорания не было. Угрозы людям в настоящее время нет", - говорится в сообщении.

В данный момент из вагонов эвакуировали около тысячи человек. На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.