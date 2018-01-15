В Джакарте балкон с группой студентов обрушился в здании биржи
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Группа студентов, более 70 человек, пострадала во время экскурсии в здании фондовой биржи в Джакарте. Инцидент произошел во время перерыва в торгах, когда в здании обрушилась одна из галерей. Полиция исключила взрыв в качестве причины обрушения.
В здании фондовой биржи в Джакарте произошло обрушение балкона. В результате несчастного случая пострадали 72 человека, передает Bloomberg.
Обрушение произошло в тот момент, когда офис биржи посещали студенты университета. Падение толпы с высоты второго этажа записала камера наблюдения (см. видео).
Сотрудники офисного здания были эвакуированы. Инцидент не отразился на торговой сессии, поскольку индонезийская биржа перешла на автоматизированную торговлю. Полиция столицы Индонезии заявила, что обрушение не было вызвано взрывом.
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