В Джакарте балкон с группой студентов обрушился в здании биржи

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Группа студентов, более 70 человек, пострадала во время экскурсии в здании фондовой биржи в Джакарте. Инцидент произошел во время перерыва в торгах, когда в здании обрушилась одна из галерей. Полиция исключила взрыв в качестве причины обрушения.