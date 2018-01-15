Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из общежития МГУ в Москве
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В общежитии МГУ на улице Шверника в столице произошло короткое замыкание. Из здания было эвакуировано около 1,5 тысячи человек. По информации МЧС, последующего возгорания в здании общежития не было.
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из общежития МГУ на юго-западе столицы после короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Из 16-этажного здания общежития МГУ на улице Шверника эвакуировано около 1,5 тысячи человек. Произошло короткое замыкание утюга", - говорится в сообщении.
В столичном управлении МЧС подтвердили факт замыкания и отметили, что последующего возгорания в здании общежития не было.
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