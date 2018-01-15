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Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой отца. Народный артист России скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

В Москве простились с народным артистом Михаилом Державиным, сообщает TVC.RU.

Выдающегося актёра не стало 10 января. Сотни его коллег и друзей пришли в понедельник почтить память артиста в театр, которому Державин преданно служил не один десяток лет. На его счету множество ярких и всеми любимых ролей. Юмористическая передача "Кабачок 13-ть стульев" с участием актёра стала легендой советского телевидения.

Похоронили Державина на Новодевичьем кладбище рядом с могилой отца.