Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах превысило 60 человек

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Количество отравившихся в кадетской школе в Люберцах достигло 61 человека. Ранее говорилось о 58 госпитализированных. В настоящее время состояние у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Число госпитализированных после массового отравления в кадетской школе в Люберцах выросло до 61 человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Ранее говорилось о 58 госпитализированных.

"По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых. Состояние у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В субботу появилась информация о массовом отравлении учащихся кадетской школы в Люберцах. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что причиной стало инфицирование сальмонеллезом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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