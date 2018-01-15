ЦИК утвердил избирательный бюллетень на выборах президента

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Центральная избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня на президентских выборах. Они пройдут в России 18 марта.

Центральная избирательная комиссия утвердила три варианта бюллетеня для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кроме обычного варианта утверждены формы для комплексов обработки, так называемых КОИБов, а также форма для электронного голосования. Фамилии кандидатов будут размещаться в алфавитном порядке, а значит жеребьевка по распределению мест на бланках не понадобится. Информация о кандидатах будет наноситься черным цветом на русском языке. При необходимости размещения текста на национальных языках воспользуются шрифтом другого цвета.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что максимальная длина бюллетеня не превысит двух листов формата А4, даже, если все лица, подавшие документы, будут зарегистрированы.