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Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу в интернете. Действующий глава государства примет участие в выборах президента в качестве самовыдвиженца.

В понедельник начал работу предвыборный сайт Владимира Путина. Его адрес в интернете — putin2018.ru. Девиз сайта "Сильный президент — сильная Россия".



На сайте планируется размещать информацию и факты о текущих проектах российского президента, а также о его доверенных лицах.