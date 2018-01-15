В создании США сил безопасности в Сирии увидели угрозу новой войны

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Процесс создании коалицией во главе с США так называемых сил безопасности границ в Сирии идет без согласования с руководством арабской республики, что вызывает непонимание как в Дамаске, так и в соседних Багдаде и Анкаре. Турецкий президент вообще считает, что Вашингтон создает в Сирии террористическую армию. Новые громкие обвинения в адрес Трампа звучат и на родине. Президента вновь называют ярым расистом, а еще сталинистом.

Дональд Трамп неспешно направляется на ужин в гольф-клуб, который расположен в его роскошном поместье в курортном городке Палм-Бич в штате Флорида. Но мимолетное приветствие репортерам оборачивается интервью-оправданием, передает "ТВ Центр".

"Нет, я не расист. Я наименее расистски настроенный человек из всех, у кого вы брали интервью", - заявляет Трамп.

Очередной ярлык на главу государства навесили после того, как по просочившимся в прессу слухам, на совещании по иммиграции Дональд Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником". К ним президент якобы отнес Гаити, Сальвадор и ряд африканских государств. Сам он позднее заявил, что не использовал таких жестких определений. Утечка произошла от сенаторов. А один из них — Джефф Флэк и вовсе обвинил Трампа в использовании сталинской риторики за то, что президент употребил выражение "враги американского народа" по отношению к СМИ, распространяющим лживые новости.

"Выражение "враг народа" было популяризировано Иосифом Сталиным, его также использовал Мао. Стоит отметить, что Никита Хрущёв, который был преемником Сталина, запретил использовать это выражение, заявив, что оно является слишком предвзятым. По-моему, нам не стоит употреблять выражение, которое даже советский диктатор отверг", - заявил Флэк.

Вашингтоном, кажется, уже недовольны все вокруг. Официальный Пхеньян утверждает, что США планируют направить к Корейскому полуострову свои военные корабли. И это как раз в тот момент, когда Север и Юг в преддверии Олимпиады делают шаги навстречу друг другу и даже готовятся к тому, чтобы их спортивные делегации прошли под общим флагом Объединения.

Сам Дональд Трамп в последнее время о северокорейском лидере говорит весьма противоречиво: то опускается до прямых оскорблений, то даже поговаривает о возможной дружбе.

На крайне деструктивное поведение США пытается обратить внимание Сирия и союзник по НАТО Турция. Дамаск выступил резко против планов Вашингтона подготовить для охраны сирийско-турецкой границы отряды "Сирийских демократических сил", в которые входят преимущественно курдские формирования. С резким осуждением американской инициативы выступила и Турция.

"Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача - задушить эту армию, пока она не родилась", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

С Анкарой, как с членом коалиции, никто не консультировался по поводу создания новой вооруженной группировки в Сирии. Курдские отряды самообороны, на которые делает ставку Вашингтон, в Турции считают экстремистскими. Планы США раскритиковали и в Москве. Ведь это только усилит напряженность в регионе, затянет военный конфликт и, как следствие, способствует расколу страны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".