Зюганов пожаловался Путину на "шельмование" Грудинина в СМИ

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отправил президенту России Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой и руководителям телеканалов жалобу на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По его словам, СМИ используют телеэфир для "шельмования" и "контрпропаганды".

Телеэфир используют для "контрпропаганды" против кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов, передает "Интерфакс".

В письме, которое он отправил президенту России Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой и руководителям федеральных телеканалов, утверждается, что "целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать".

"Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом. Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции", - отмечается в документе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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