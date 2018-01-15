Глава Минобрнауки вылетит в Пермь для изучения причин трагедии в школе

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Ольга Васильева вылетит в Пермь, чтобы разобраться в причинах трагедии в местной школе, а также проверить существующие правила обеспечения безопасности в учреждении. Ранее сообщалось, что в результате поножовщины с участием двух несовершеннолетних в пермской школе пострадали 15 человек.

Министр образования Ольга Васильева по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии в местной школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 13 госпитализированы. В настоящее время школа закрыта для следственных действий. С детьми работают психологи.

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